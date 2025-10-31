"Вкусвилл" впервые начал доставлять заказы по воздуху

Опция доставки заказов с помощью дронов появилась в Якутии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская розничная сеть супермаркетов "Вкусвилл" впервые начала доставлять заказы по воздуху с помощью дронов. Такой способ доставки продуктов стал осуществляться в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Покупатели из отдаленного города Нижний Бестях могут получить заказ или отправить посылку в Якутск дронами, курсирующими через реку Лена шириной в 11 км на высоте 150 метров. <…> Доставка дронами станет первой в истории "Вкусвилл" благодаря Boon Sky - подразделению маркетплейса Boon Market, налаживающему доставку дронами-курьерами", - говорится в сообщении.

Введение доставки дронами особенно актуально в период промерзания реки, когда в ноябре - декабре останавливается любая навигация. Дроны способны поднимать грузы до 10 кг и осуществляют 10 рейсов в день по расписанию, рассказали в пресс-службе.