В Роскачестве заявили о росте производства тихих вин в РФ

За январь - сентябрь 2025 года изготовили 268 млн л напитка, что на 11,2% больше, чем в 2024 году, сообщили в организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В России по итогам января - сентября 2025 года было было произведено 268 млн л тихих вин, что на 11,2% больше, чем в 2024 году. Также, по сравнению с прошлым годом, на рынок вышли 18 новых производителей, а с 2022 года число российских виноделен, выпускающих тихое вино, выросло с 146 до 201, сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Отечественные тихие вина на сегодняшний день занимают в объеме производства винодельческой продукции самую большую долю, на втором месте - игристые, на третьем - крепленые ликерные вина. <...> В объеме продаж в литрах тихое вино России сейчас занимает уже больше 60% в розничной торговле", - отметила руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

По мере замещения импортных вин на полках российские производители все большее внимание уделяют производству белых вин, которые востребованы покупателем. Кроме этого, продолжается тренд на снижение выпуска полусладкого вина, их доля по сравнению с тремя кварталами прошлого года упала с 49,8% до 46,5%. Эксперты Роскачества прогнозируют, что уменьшение доли полусладких вин продолжится, но не только за счет сухого вина, а в том числе благодаря востребованному покупателями полусухому. "В таких винах меньше сахара, иногда уровень всего на пару граммов выше, чем в обычных сухих винах, вкусы таких вин достаточно гармоничны и сбалансированы", - объяснила Латышева.

Эксперты Роскачества также подтверждают объективные показатели роста производства полусухих вин - сразу на 41,3%, тогда как сухие вина прибавили в выпуске 15,8%. По данным аналитиков организации, доля полусухих вин на рынке сейчас выросла до 8% и в будущем может удвоиться. При этом на сегодняшний день, доля сухого вина в общем объеме производства достаточно велика и составляет 109 млн л (40,7%).

Также позитивную динамику демонстрирует производство сладких вин - более 15%. Как отмечают эксперты Роскачества, в отличие от полусладких вин, которые в основном продаются в базовой ценовой категории до 500 рублей и в большинстве своем не отличаются высокими дегустационными оценками, сладкие вина - это премиальная категория. Как правило, такие позиции производятся из винограда позднего сбора и по цене могут доходить до нескольких тысяч рублей за стандартную бутылку.

С точки зрения типов тары потребители тихого вина более консервативны, чем те, кто выбирает игристые вина, отметили в Роскачестве. "По нашим данным, на рынке настоящий бум игристых вин в малых типах тары - удобных бутылочках и жестяных банках. В тихих винах все гораздо спокойней. Малые форматы тары практически не растут в объеме. При этом, в отличие от игристого вина, основной объем нестандартной тары приходится на "полубутылки" - 0,35 л", - отметила Латышева.