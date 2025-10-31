"Сравни": наибольший рост спроса на ОСАГО зафиксировали в двух регионах России

Заметнее всего спрос на страховку вырос в Томской области и Краснодарском крае

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Наибольшее увеличение спроса на продажи полисов ОСАГО за январь - сентябрь 2025 года отмечено в Томской области (+21%) и Краснодарском крае (+18%). Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" (есть в распоряжении ТАСС).

"За девять месяцев 2025 года в ряде крупных российских регионов зафиксирован значительный рост продаж полисов ОСАГО. Наибольший прирост продемонстрировала Томская область (+21%) и Красноярский край (+18%). Интересной тенденцией стало то, что увеличение спроса произошло на фоне общего снижения средней стоимости страховки, что указывает на повышение страховой грамотности среди населения", - отмечается в материалах.

Также, по данным "Сравни", заметный рост продаж полисов ОСАГО зафиксирован в Республике Башкортостан (+14%), Оренбургской (+14%) и Иркутской (+13%) областях.

"При этом во всех пяти регионах цена страховки за девять месяцев 2025 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Томская область продемонстрировала снижение на 7% - до 5 889 рублей, Иркутская область на 7% - до 6 464 рублей, Красноярский край на 6% - до 6 760 рублей, Республика Башкортостан на 5% - до 6 052 рублей, Оренбургская область на 1% - до 5 971 рублей", - говорится в исследовании.

Об "омоложении" автопарка

По итогам исследования эксперты отметили тенденцию к "омоложению" автопарка в среднем на один год. В Республике Башкортостан средний возраст автомобиля составил 12 лет, в Оренбургской области - 13 лет. Однако в сибирских регионах машины старше: в Томской области средний возраст составляет 16 лет, а в Иркутской области и Красноярском крае - 17 лет

Кроме того, по данным "Сравни", среди самых популярных застрахованных моделей отмечается географическое разделение. Так, в Иркутской области такими моделями являются Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Rav4, Honda Fit, Toyota Vitz. В Красноярском крае - Toyota Corolla, ВАЗ 2121 Niva, Toyota Rav4, Honda Fit, Hyundai Solaris. В Оренбургской области - ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio, ВАЗ Vesta, Hyundai Solaris, Renault Logan. В Республике Башкортостан - ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, ВАЗ Vesta, Renault Logan. В Томской области - Toyota Corolla, Toyota Rav4, Hyundai Solaris, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio.

"Средний возраст водителей во всех регионах варьируется от 44 до 47 лет. В Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском крае средний возраст женщин-водителей составляет 44 года, мужчин-водителей - 47 лет. В Республике Башкортостан средний возраст как мужчин, так и женщин составляет 45 лет", - говорится в материалах.

Эксперты также выяснили, что в целом среди страхователей преобладает мужская аудитория, составляя примерно 70% от всех застрахованных.