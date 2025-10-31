Эксперт Тихонов: распределение квот "под киль" должно стать более прозрачным

Важно регулярно пересматривать эффективность их использования и давать приоритет компаниям, развивающим переработку, отметил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС при президенте РФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Механизм распределения инвестиционных квот "под киль" можно сделать более прозрачным за счет регулярного пересмотра эффективности их использования и предоставления приоритета компаниям, развивающим переработку и стабильно поставляющим продукцию на внутренний рынок. Об этом ТАСС сообщил кандидат экономических наук, директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Анатолий Тихонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что рыбная промышленность крайне важна для многих сфер и отраслей, поэтому для ее нормального функционирования необходимо принимать все меры. В частности, президент указал на то, что квоты "под киль" должны быть справедливыми.

"Система инвестиционных квот "под киль" за последние годы доказала свою эффективность: она стимулировала обновление флота и строительство береговой инфраструктуры, однако вопрос справедливости распределения остается открытым. Не все компании, особенно региональные и средние предприятия, имеют равный доступ к "подкильным" квотам, хотя именно они обеспечивают значительную долю внутреннего предложения. Механизм можно сделать более прозрачным, если регулярно пересматривать эффективность использования выделенных квот и предоставлять приоритет тем, кто не просто добывает, а развивает переработку и стабильно поставляет продукцию на отечественный рынок", - сказал он.

Тихонов отметил, что рыбная продукция в России является дорогой по сравнению с мясной, а культура потребления остается низкой - почти вдвое ниже объемов улова. "Рыба перестала быть повседневным продуктом, как это было в советское время, когда существовали обязательные рыбные дни. Основная часть выловленной рыбы уходит на экспорт, главным образом в Китай и Южную Корею, что экономически оправдано, но ослабляет внутренний рынок. Чтобы изменить эту ситуацию, требуется комплекс мер: развитие холодильной и транспортной инфраструктуры, субсидирование железнодорожных перевозок, льготное кредитование, балансировка экспортных и импортных пошлин, а также развитие биржевой торговли рыбой, что сделает ценообразование прозрачным и снизит роль посредников, необходимы и новые формы господдержки - субсидирование процентных ставок, топлива, обновления оборудования и логистики", - подчеркнул он.

Собеседник агентства добавил, что в ближайшие годы необходимо сделать внутренний рынок приоритетным и экономически выгодным для рыболовов. "Для этого нужно сбалансировать тарифы на воспроизводство, обеспечить справедливое распределение квот и усилить государственную поддержку инфраструктуры. Только при таком подходе можно добиться, чтобы российская рыба в первую очередь поступала на прилавки внутри страны, а потребители имели возможность покупать ее по доступной цене, не снижая при этом стимулов для устойчивого развития отрасли и сохранения природных ресурсов", - сказал он.