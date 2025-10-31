В аэропорту Калуги сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 31 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Калуги. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - добавили в агентстве.