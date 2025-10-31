"О’кей": доля российских товаров в гипермаркетах достигла почти 60% в 2025 году

Наибольший рост зафиксировали в категории "Товары для дома и интерьера"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Доля товаров отечественных производителей на полках российских гипермаркетов в 2025 году достигла почти 60%. Об этом сказано в исследовании сети гипермаркетов "О’кей" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"В 2025 году доля российских товаров на полках гипермаркетов составила 56,7%", - говорится в сообщении.

Наибольший рост российских производителей за последний год зафиксирован в категориях "Товары для дома и интерьера" (плюс 10,6 п. п, до 61,7%), "Женское белье и чулочно-носочные изделия" (плюс 7,8 п. п, до 34,7%), "Мужская одежда" (плюс 6,9 п. п, до 13,6%), "Табак" (плюс 6,9 п. п, до 88,3%), а также "Детское питание" (плюс 5,8 п. п, до 75% ).

По объемам продаж особенно выросла доля отечественных товаров в категориях "Чай, кофе и какао" (плюс 38,7 п. п), "Безалкогольное вино" (плюс 16,4 п. п) и "Детская одежда" (плюс 11,3 п. п). Все больше покупателей осознанно выбирают отечественные бренды даже при наличии импортных аналогов, отмечают эксперты.

Наибольший потенциал для дальнейшего импортозамещения сохраняется в сегментах, где доля иностранных товаров по-прежнему превышает 90% - это женская одежда, электроника, косметика и офисная техника. Эти категории могут стать ключевыми точками роста для локального производства в ближайшие 3-5 лет, говорится в тексте.

Среди регионов наибольших рост объема отечественных товаров зафиксирован в Южном федеральном округе - за последний год продажи российской продукции выросли здесь до 83,2%. Самая высокая доля импортных брендов сохраняется в Центральном регионе - 45,5%. В то время как в Восточном и Северо-Западных регионах она держится на уровне 43-44%, рассказали аналитики.