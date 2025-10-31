В "Туту" спрогнозировали стоимость прямых рейсов из РФ в Японию

Цена на билеты может начинаться от 50 тыс. рублей, сообщил замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Артем Кузьмин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Стоимость билета в Японию после возобновления прямого авиасообщения с Россией может начинаться от 50 тыс. рублей, сообщил ТАСС замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин.

"Когда возобновится прямое авиасообщение с Японией, средняя стоимость билета в одну сторону для россиян может составлять от 50 тыс. рублей. Прямой перелет туда-обратно из Москвы и Санкт-Петербурга обойдется в среднем от 90 тыс. рублей. Стоимость авиабилетов будет зависеть от спроса, частоты рейсов и числа перевозчиков, которые будут обслуживать направление", - рассказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил "Известиям", что авиакомпании из России и Японии обсуждают возможность запуска прямых рейсов между двумя странами. Японские авиакомпании прекратили осуществление рейсов в воздушном пространстве России после начала специальной военной операции на Украине.

Спрос на перелеты в Японию

Согласно данным статистики продаж сервиса "Туту", в январе - октябре текущего года спрос на перелеты в Японию вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. "Шире стала и география поездок: добавились Окинава, Нагасаки и Фукуока. Чаще всего туристы летают в Токио и Осаку", - отметили в "Туту".

При этом большинство путешественников прибывают в Японию из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако до закрытия прямого авиасообщения туда также летали из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска, следует из данных сервиса.

"Направление более востребовано у зумеров: представители этого поколения купили свыше трети (36%) авиабилетов. Далее следуют миллениалы (29%) и иксы (25%). При этом спрос на путешествия в Японию у миллениалов вырос в четыре раза, у зумеров - в три раза по сравнению с 2024 годом", - уточнили в сервисе.

Бронировать отели в Японии путешественники также стали вдвое чаще. Средняя стоимость забронированной ночи составила 9,8 тыс. рублей, что на 18% ниже аналогичного показателя 2024 года. Средняя продолжительность бронирования составляет пять ночей.

В сервисе "Туту" отметили, что направление более востребовано у соло-путешественников и пар: на них приходится 46% и 43% бронирований соответственно. Кроме того, рост спроса наблюдается среди всех категорий гостей, а самый активный - среди пар и деловых путешественников (в три раза).