NYT: в США нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов

Проблемы отмечают на восточном побережье Соединенных Штатов, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Задержки авиарейсов и временная остановка работы ряда аэропортов отмечены на восточном побережье США из-за нехватки диспетчеров и технических специалистов, связанной с приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщила газета The New York Times.

В Международном аэропорту Орландо задержки авиарейсов составили, по данным издания, в среднем 2 часа 40 минут. Некоторые рейсы были задержаны там на 12 часов, а несколько отменены. Из-за нехватки персонала управления воздушным движением Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ввел наземную остановку некоторых рейсов. В Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне приостановки авиарейсов отмечены во второй половине дня и вечером 30 октября.

Ранее министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров и технических специалистов ввиду шатдауна. Чиновник объяснил, что авиадиспетчеры не получают зарплату и не могут обеспечивать свои семьи.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).