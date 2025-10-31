Исследование: россияне продолжают использовать сторонние сервисы на работе

Как отметили в продуктовой группе "Контур.Эгида" и команде системы Staffcop, 21% опрошенных не видят в этом риска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россияне не прекращают использовать в рабочих целях сторонние или теневые сервисы - личную электронную почту, VPN-сервисы, мессенджеры, хоть и понимают и боятся угроз, исходящих от них, показал опрос (есть в распоряжении ТАСС) продуктовой группы "Контур.Эгида" и команды системы Staffcop, входящих в "СКБ Контур".

Опрошенные россияне пользуются этими программами на работе активно, говорят исследователи и объясняют это удобством и скоростью сторонних сервисов. Например, 37% респондентов сочли, что те быстрее корпоративных, для 33% важны уже знакомые им сервисы, 24% жалуются на нехватку функций во внутренних системах. 26% просто ориентируются на коллег.

Среди опрошенных большая часть (71%) используют сторонние мессенджеры, гораздо меньше - личную электронную почту (27%), сторонние ВКС-сервисы (26%), менеджеры задач (25%), файлообменники (21%). Самая малая часть респондентов (19%) используют для работы VPN.

"Однако даже при таком доверии сотрудники не до конца уверены в безопасности внешних сервисов. Главные опасения - вредоносные вложения и фишинг, потеря контроля над файлами, сбои и взломы аккаунтов, утечка данных и возможные штрафы", - перечислили исследователи, добавив, что 21% россиян все еще считают, что рисков нет.

Назвать сторонние сервисы на работе "заметным фактором риска киберинцидентов" готовы сразу 68% опрошенных, но полностью отказаться от них могут только 15%, 40% - в критически важных задачах. Снизить зависимость от них можно: например, делать корпоративные решения более удобными (42% ответов) или обучать персонал рискам (37%), регулярно проверять, что используется сотрудниками (29%). 13% опрошенных тем не менее сочли, что "такие практики никуда не исчезнут".