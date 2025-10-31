РБК: Росфинмониторинг поддержал усиление контроля за операциями нерезидентов

Планируется ввести новую специальную систему кодирования операций в иностранной валюте, которые нерезиденты проводят через российские банки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России по расширению контроля за валютными операциями нерезидентов, направленную на предотвращение схем по легализации преступных доходов с использованием иностранных компаний и векселей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Понимание рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия негативным явлениям", - подчеркнули в Росфинмониторинге.

Планируется введение специальной системы кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки. Это позволит регулятору отслеживать транзакции, которые ранее не попадали под полный контроль, поскольку нынешние меры касаются в основном операций резидентов и рублевых сделок нерезидентов. В Росфинмониторинге уточнили, что речь идет о новом учете транзакций, а не о дополнительных ограничениях для операций резидентов и нерезидентов.

В ведомстве пояснили, что переводы под видом операций с векселями и сделки с драгоценными металлами и камнями представляют повышенный уровень угрозы отмывания доходов. Компании-нерезиденты и иностранные структуры без образования юридического лица (например, трасты) продолжают использоваться в сложных схемах вывода средств за рубеж, отметили в Росфинмониторинге.