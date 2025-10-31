В Москве выставили на торги шесть коммерческих помещений для бизнеса

Подать заявки на участие в торгах можно до 14 ноября, а аукционы и подведение итогов пройдут 25 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Шесть коммерческих помещений, подходящих для открытия спортивной студии, заведения общественного питания, магазина, пункта выдачи заказов или центра красоты и здоровья выставлены на торги в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Сейчас инвесторов, желающих открыть или расширить бизнес на юго-западе Москвы, могут заинтересовать шесть коммерческих объектов, доступных на аукционах и подходящих для разных проектов. Например, для спортивной студии, заведения общественного питания, магазина, пункта выдачи заказов или центра красоты и здоровья. Подать заявки на участие в торгах можно до 14 ноября, а аукционы и подведение итогов пройдут 25 ноября", - пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов

Объекты имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 126,3 до 217,4 кв. м. Помещения расположены на первых этажах по адресу Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2, подключены к основным инженерным коммуникациям.

Для участия в торгах необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.