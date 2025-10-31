Ростех начал выпускать портативное устройство для обнаружения РЛС и дронов

Устройство "видит" источники радиоизлучения за несколько десятков км, им могут оснащаться мобильные группы охраны объектов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал производить малогабаритную носимую станцию 1Л65Э для радиоэлектронного мониторинга, сообщили в Ростехе. Устройство предназначено для обнаружения как стационарных источников излучения - радиолокационных станций, так и движущихся, например, беспилотников.

"Ключевые преимущества комплекса - портативность, автономность и повышенная надежность. Он весит всего 6 кг, работает непрерывно в течение суток и сохраняет работоспособность даже в суровых условиях эксплуатации. Время развертывания системы в полевых условиях - минимальное, в пределах одной минуты. Это дает возможность быстро переходить к выполнению поставленных задач. Продуманная конструкция и малый вес обеспечивают удобство переноски и использования одним оператором", - отметили в Ростехе.

Устройство "видит" источники радиоизлучения за несколько десятков км, им могут оснащаться мобильные группы охраны объектов. Изделие благодаря современной элементной базе и передовому программному обеспечению передает точные и достоверные данные.

"Программное обеспечение оборудования полностью отечественное с перспективой регулярных обновлений. Также есть функция интеграции с другими системами для создания единой информационной сети", - прокомментировали в "Росэл".