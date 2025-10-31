"Автоваз": коммерческие автомобили бренда SKM проходят сертификацию

Глава компании Максим Соколов также отметил, что рынок "не благоволит" к запуску новых проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Пассажирские и грузовые фургоны под брендом SKM в настоящее время проходят сертификацию, а их выпуск начнется по завершении этого процесса, сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".

"Сейчас идет сертификация продукции. Мы подтверждаем свою готовность вместе с нашими партнерами, но выпускать этот продукт будем, естественно, по мере готовности сертификации, чтобы все органы, контролирующие, надзорные, и, главное, мы как ответственные производители были уверены в его соответствии всем требованиям. Но и будем искать то окно, когда размещают бонды или IPO, ищут специальные моменты, когда это сделать наиболее выгодно. Так и мы будем искать этот момент. Теоретически, даже возможно в этом году", - сказал он.

Соколов также отметил, что сейчас рынок "не благоволит" к запуску новых проектов, но тем не менее компания с проектом SKM уверенно двигается вперед.

"Автоваз" объявил о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей SKM в марте 2025 года.

Как заявляли в компании, под маркой будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Автомобили займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и "более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки".

Ранее сообщалось, что автопроизводитель планирует начать продажи пассажирских и грузовых фургонов под брендом SKM осенью 2025 года.

