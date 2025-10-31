"Автоваз" изучает возможность привлечения инвестиций для поддержки производства

Глава компании Максим Соколов сообщил, что "Автоваз" сделает все для выполнения обязательств перед Минпромторгом, Фондом развития промышленности и государством по запуску проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября./ТАСС/. "Автоваз" изучает возможность привлечения внешнего финансирования для поддержки темпов производства и выполнения обязательств по запуску новых проектов, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".

"На самом деле бюджетный процесс в самом разгаре. И по идее в такой тяжелой ситуации, когда упали объемы рынка, когда нет выручки, достаточной для поддержания объема инвестиций, - ну, это классика менеджмента, - надо вообще резать эту "курицу, несущую золотые яйца". Но мы понимаем, что этого нельзя делать", - сказал он.

"И сейчас идет острая дискуссия, которую мы пока еще не вынесли на совет директоров, потому что поддержать тот темп, который уже набран, а его, как и паровоз, что называется, на полном ходу не остановишь, - иначе снесет с рельсов, - мы можем только за счет определенного внешнего источника финансирования, потому что рынок наш не дает возможности собрать достаточно средств", - добавил Соколов.

Глава "Автоваза" подчеркнул, что компания сделает все для выполнения обязательств перед Минпромторгом, Фондом развития промышленности и государством по запуску проектов, а также данных на Петербургском экономическом форуме публичных обязательств по запуску в следующем году флагмана Lada Azimut.

О форуме

Форум-выставка "Российский промышленник" организован Российским союзом промышленников и предпринимателей , Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Санкт-Петербурга при поддержке правительства РФ. Мероприятия проходит с 29 по 31 октября.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.