Глава "Автоваза": влияние нового утильсбора на продажи Lada будет "нейтральным"

Максим Соколов отметил, что его положение распространяется на машины с мощностью двигателя свыше 160 л.с.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Введение новой схемы расчета утилизационного сбора практически не повлияет на объемы продаж Lada, так как его положение распространяется на машины с мощностью двигателя свыше 160 л.с., в то время как самая мощная силовая установка в модельном ряду "Автоваза" развивает 122 л.с., сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Российский промышленник".

"Я даже не слежу за этой датой (введения новой схемы расчета утильсбора - прим. ТАСС), поскольку эта норма распространяется на автомобили мощностью свыше 160 л.с., то есть на те сегменты, в которых "Автоваз" пока еще не присутствует. Поэтому разрыв между самым мощным нашим автомобилем, нашим двигателем - 122 лошадиных силы - и 160 настолько велик, что влияние будет практически нейтральным", - сказал он.

Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняются льготные коэффициенты для частных лиц, ввозящих иномарку с мощностью двигателя до 160 л. с. для личного пользования. Предлагаемой датой вступления в силу новых правил было 1 ноября 2025 года.

В октябре 2025 года в ведомстве сообщили, что Минпромторг по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова прорабатывает возможность отсрочки всех положений документа по новым правилам расчета утильсбора на легковые автомобили.

