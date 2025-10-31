В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса

Утром были введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет четырех рейсов задерживаются в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, задержаны два рейса на вылет в Москву и Екатеринбург, на прилет - два рейса из Москвы и Екатеринбурга.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 22:14 мск 30 октября до 05:36 мск 31 октября.

Утром пятницы в аэропорту Волгограда вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.