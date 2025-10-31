В арктической зоне Якутии построят три торгово-логистических центра

Они станут важным звеном в системе северного завоза, обеспечивая необходимые условия для хранения и распределения товаров

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Строительство трех торгово-логистических центров (ТЛЦ) завершится до конца года в Арктической зоне Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"До конца 2025 года планируется завершение строительства трех новых ТЛЦ в Арктической зоне. Они заработают в селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района, селе Оленек Оленекского района и поселке Чокурдах Аллаиховского района", - уточнили в пресс-службе.

По словам заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаила Погодаева, эти центры станут важным звеном в системе северного завоза, обеспечивая необходимые условия для хранения и распределения товаров в арктических улусах республики.

"В этом году был введен самый крупный по площади торгово-логистический центр в Батагае Верхоянского района. С открытием новых трех центров их общее число в Якутии достигнет тринадцати. Таким образом сеть ТЛЦ будет действовать по всей Арктике", - приводит пресс-служба слова Погодаева.

Помимо логистической инфраструктуры в Арктике возобновилось строительство крупных сельскохозяйственных объектов.

Масштабный проект по созданию сети торгово-логистических центров в Арктической зоне Якутии был запущен в 2021 году в соответствии с указом главы республики Айсена Николаева "О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) до 2035 года".