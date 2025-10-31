Правительство расширит ОЭЗ в трех регионах

Речь идет о Свердловской, Воронежской и Нижегородской областях

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Границы особых экономических зон (ОЭЗ) будут расширены в Свердловской, Воронежской и Нижегородской областях, сообщила пресс-служба правительства России.

"Подписано постановление о расширении особой экономической зоны в Свердловской области. Также подготовлены постановления о расширении границ ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" в Воронежской области и ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

В Свердловской области будут расширены границы ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина". К ней присоединят земельные участки города Алапаевска, расположенные на территории бывшего металлургического завода. Благодаря этому площадь особой экономической зоны в регионе увеличится до 635,7 га. На территории бывшего завода "сохранились оптимальные условия для подведения инфраструктуры, а также железнодорожное сообщение", отметили в кабмине.

"На обновленной территории будет реализован ряд взаимосвязанных инвестиционных проектов в области металлургии. Объем инвестиций в эти проекты превысит 28 млрд рублей. Запланировано создание свыше тысячи рабочих мест", - уточнили в правительстве.

В ОЭЗ в Воронежской области планируется построить интегрированный сталелитейный завод, зерноперерабатывающий комбинат и предприятие по покраске алюминиевого профиля.

В нижегородской особой экономической зоне "Кулибин" запустят инвестиционные проекты по производству строительных материалов, модульных домов, а также в сфере пищевой промышленности и логистики.

"Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, рассчитывать на снижение арендных платежей", - отметили в правительстве.