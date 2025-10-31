"Т-инвестиции" представили облигации "Кредитный поток 3.0" на 12 млрд рублей

Облигации доступны широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Т-инвестиции" начали прием заявок на облигации "Кредитный поток 3.0" объемом 12 млрд рублей, обеспеченные портфелем кредитных карт. Об этом сообщили в пресс-службе Т-банка.

Облигации доступны широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов (после тестирования).

"Мы делимся с инвесторами доходом от кредитных карт. Портфель в обеспечении облигаций диверсифицирован по годам выдачи (с 2013 по 2025 год). Банк обладает многолетней экспертизой в скоринге кредитных карт", - заявил финансовый директор, заместитель председателя правления Т-банка Павел Токарев.

Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAAA(ru.sf) от Аналитического кредитного рейтингового агентства. Там отметили, что рейтинг обусловлен кредитной поддержкой, наличием резервного фонда и качеством портфеля обеспечения.

Доходность для инвесторов может достигать 18,95% годовых, выплаты купонов будут ежемесячными (ориентир - до 17,5% годовых). Ожидаемая дата погашения - 24 декабря 2027 года. Сбор заявок продлится до 11 ноября. Ранее в 2025 году Т-банк уже размещал облигации, обеспеченные ипотечными и потребительскими кредитами.