Reuters: Indian Oil Corp купила пять партий нефти из России

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Indian Oil Corp (IOC), одна из крупнейших нефтеперерабатывающих государственных корпораций Индии, закупила пять партий российской нефти с доставкой в декабре. Об этом сообщило агентство Reuters.

Общий объем новых закупок IOC нефти у РФ составляет 3,5 млн баррелей. Российские углеводороды будут доставлены на восточное побережье Индии поставщиками, на которых не распространяются западные санкции.

Как напоминает Reuters, ранее на этой неделе директор Indian Oil по финансам Анудж Джайн заявил, что корпорация не намерена полностью отказываться от закупок российской нефти, несмотря на санкции. По его словам, закупки российской нефти будут продолжаться у поставщиков, на которых не распространяются санкции, в случае выгодной цены и обеспечения ее доставки.

Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. В сентябре доля РФ в общем импорте этого энергоносителя достигла 33,3%. По итогам прошлого месяца Индия импортировала из РФ 1,6 млн баррелей нефти в сутки. Это меньше на 6%, чем в августе, когда республика покупала 1,7 млн баррелей в сутки. Общий импорт Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 млн баррелей нефти.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который обеспечивает более 85% потребностей страны в этом энергоносителе. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем в 30 странах.