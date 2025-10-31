Оверчук: совместная работа экономик АТЭС позволит возможностям перевесить риски

Вице-премьер РФ отметил, что в Москве стремятся к улучшению делового климата в Большой Евразии

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Совместная работа стран Азиатско-Тихоокеанского региона откроет больше возможностей, чем принесет рисков. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы считаем, что если наши страны будут работать вместе, то у нас открывается больше возможностей, чем рисков. Россия вносит свой вклад в региональную динамику. Наша экономика демонстрирует устойчивость к современным вызовам и развивается. Мы укрепляем производственную базу своей страны. Продвигаем открытую инициативу Большого Евразийского партнерства, созвучную видению АТЭС. В ее основе лежит идея интеграции, повышения связанности, гармонизации регуляторных систем, снятия барьеров и формирования лучших конкурентных условий для наших товаропроизводителей", - сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что в Москве стремятся к улучшению делового климата в Большой Евразии. "Мы рассматриваем сеть соглашений о свободной торговле как инструмент и реализуем этот инструмент вместе с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - добавил он.

В этой связи, подчеркнул Оверчук, в фокусе АТЭС должна быть "комплексная взаимосвязанность институтов, регуляторики, человеческих контактов".

"В рамках этого видения совершенствуем дальневосточную железнодорожную инфраструктуру, а также наши тихоокеанские порты. Наращиваем возможности для использования Северного морского пути - кратчайшего пути между этим регионом и Европой", - заключил он.