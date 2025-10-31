Оверчук: Россия приветствует возвращение АТЭС к реализму по энергетике

По словам вице-премьера РФ, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества востребован как платформа для обмена передовым опытом и реализации проектов

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Россия приветствует возвращение АТЭС к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Трансформация мировой экономики сопряжена с переходом на новый технологический уклад, - сказал вице-премьер. - Ключевую роль здесь начинает играть искусственный интеллект. Важно, чтобы этот инструмент работал на повышение благосостояния людей и не создавал новые угрозы и цифровые разрывы".

"Россия опирается на профильные механизмы Организации Объединенных Наций для эффективного использования потенциала искусственного интеллекта при минимизации рисков, - отметил Оверчук. - АТЭС здесь востребован как платформа для обмена передовым опытом и реализации проектов. Развитие искусственного интеллекта подтолкнуло спрос на энергию".

По его словам, необходимо задействовать для этого все энергоресурсы, включая природный газ и атом, на принципах технологической нейтральности. "Приветствуем возвращение АТЭС в этом году к реалистичным подходам к развитию энергетического сектора с акцентом на энергобезопасность и доступ к энергии", - заявил зампред правительства РФ.