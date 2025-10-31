ФАС возбудила дело против банка ПСБ из-за рекламы 25% кешбэка

В ведомстве считают, что действия рекламодателя могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против банка ПСБ из-за признаков нарушений рекламного законодательства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение.

"В телерекламе сообщалось о 25% кешбэка новым клиентам банка, однако не говорилось о том, что его максимальный размер в рублях ограничен. Также в ролике отмечалось, что дебетовая карта банка ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. При этом текст дополнительных условий демонстрировался в нескольких поясняющих сносках мелким шрифтом в течение короткого времени, а объективные критерии сравнения не были указаны", - отметили в ФАС.

По мнению службы, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовых услугах. Кроме того, действия рекламодателя могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

В случае установления вины к банку будут применены меры административного воздействия.