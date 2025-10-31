Первое публичное размещение акций на Мосбирже произошло с переподпиской

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Девелопер ПАО "Глоракс" завершил IPO на Московской бирже. Размещение стало первым IPO на торговой площадке в 2025 году, говорится в сообщении компании.

Объем IPO составил 2,1 млрд рублей.

Цена одной акции в рамках размещения составила 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации компании - около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии акций.

"Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема размещения", - отмечается в сообщении.

По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составляет порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала девелопера. Размещение состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).

"Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели", - подчеркнули в "Глоракс".

В рамках размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже. "Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения + 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов", - добавили в компании.

Торги акциями компании начнутся 31 октября 2025 года под тикером GLRX. Акции включены во второй котировальный список Мосбиржи.