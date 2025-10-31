Число сделок по покупке инвестбриллиантов в РФ за девять месяцев выросло на 20%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В России растет спрос на инвестиционные бриллианты. За первые три квартала 2025 года количество сделок по их покупке выросло на 20% по сравнению с девятью месяцами 2024 года. Такие данные приводит "Алроса".

"Спрос на инвестиционные бриллианты в России продолжает расти. Все больше инвесторов интересуются приобретением альтернативных активов, в том числе редких бриллиантов, которые меньше подвержены инфляции и волатильности фондового рынка. По данным Alrosa Diamond Exclusive, за первые три квартала 2025 года количество сделок по покупке бриллиантов инвестиционного класса увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, инвестбриллианты демонстрируют доходность на уровне 3-7% годовых в $ при сроке владения от пяти лет. Так, за последние шесть месяцев желтые бриллианты подорожали примерно на 10%, а крупные белые драгоценные камни от 3 карат - на 5-8%.

"В нашей коллекции сегодня более 400 инвестиционных бриллиантов. Все они огранены из российских природных алмазов лучшими мастерами страны. Главная особенность таких бриллиантов - очень редкое сочетание веса и качества, благодаря чему они обладают высоким инвестиционным потенциалом", - отметила руководитель программы Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева.

29-30 октября в Нижнем Новгороде прошли показы редких и ценных бриллиантов инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive.

Компания представила более 100 бриллиантов, включая 15-каратный камень фантазийного желтого цвета и 13-каратный бесцветный бриллиант "Русской огранки". Кроме того, были продемонстрированы бриллиантовые пары, в их числе два пятикаратных круглых бриллианта высшей категории цвета.

Главным экспонатом показов стал бриллиант "Новое Солнце" - самый крупный ограненный в России камень весом более 100 карат фантазийного желтого цвета. "Во всем мире существуют лишь единицы бриллиантов с сопоставимыми характеристиками. За последние 30 лет на крупных международных аукционах выставлялось всего четыре бриллианта такого же цвета и весом более 100 карат", - сообщила Суховеева, уточнив, что стоимость самого дорогого из них, проданного в 2014 году, превысила 16 млн долларов США.

О программе

Программа Alrosa Diamond Exclusive крупнейшей в мире группы алмазодобывающих компаний "Алроса" является инструментом для инвестиций. В коллекции Alrosa Diamond Exclusive представлено свыше 400 редких инвестиционных бриллиантов.