В РКН заявили о необходимости отказаться от согласий на обработку данных

Глава ведомства Андрей Липов отметил, что количество данных согласий гражданами стало слишком большим, и контролировать его крайне сложно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Отраслевые стандарты обработки персональных данных должны прийти на смену института согласий, который окончательно устарел, заявил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.

По мнению Липова, сам институт согласия на обработку персональных данных является морально устаревшим. Эксперт допустил, что эта норма могла быть действенной в начальный период существования Федерального закона № 152-ФЗ, поскольку тогда она предоставляла гражданину и организации, запрашивающей подписание документа, свободу в определении его условий.

Как отметил руководитель ведомства, объем предоставляемых гражданами согласий достиг чрезмерных масштабов, что делает практически невозможным эффективный контроль над их обработкой. Липов добавил, что в сложившейся ситуации, вероятно, необходим переход от текущей модели, при которой для каждого действия каждой организации требуется отдельное разрешение человека, к внедрению отраслевых стандартов и детальному регулированию на уровне целых отраслей.

По словам руководителя РКН, разработанные инициативы уже переданы в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.