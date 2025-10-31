Чистая прибыль "Ленты" по МСФО в III квартале 2025 года выросла на 87,6%

Рентабельность по чистой прибыли в третьем квартале составила 3,1% против 2,1% в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ленты", одного из крупнейших российских ретейлеров, в третьем квартале 2025 года по МСФО увеличилась на 87,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 8,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по чистой прибыли в третьем квартале составила 3,1% против 2,1% в 2024 году. Показатель EBITDA увеличился на 15,5% и составил 19,6 млрд рублей. Рентабельность снизилась до 7,3% против 8,1% годом ранее. Выручка увеличилась на 26,8% и достигла 267,504 млрд рублей. LFL-среднего чека вырос на 11,1%, при этом LFL-трафик снизился на 0,6%. Онлайн-выручка увеличилась на 26,7% - до 16,905 млрд рублей.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года возросла на 56,8% в годовом сопоставлении - до 23,996 млрд рублей., рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% против 2,5% годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 24,5% - до 58,142 млрд рублей, рентабельность составила 7,4% против 7,5% в 2024 году. Выручка увеличилась на 25,1% и достигла 781,437 млрд рублей. Онлайн-выручка выросла на 15,4% и составила 52,863 млрд рублей.

МКПАО "Лента" - ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России, основанный в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2025 года под управлением "Группы Лента" находится 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3 701 магазин у дома и 1 908 магазинов дрогери общей торговой площадью около 2,8 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Компания располагает 24 распределительными центрами по всей стране. В 2024 году выручка "Группы Лента" составила 888 млрд рублей.