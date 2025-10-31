В программу газификации Петербурга вложат 22,7 млрд рублей

Работы планируют провести в течение 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил программу газификации города на ближайшие 10 лет с финансированием 22,7 млрд рублей из различных источников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов утвердил региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Санкт-Петербурга на 2025-2034 годы. <...> Общий прогнозный объем финансирования мероприятий региональной программы составляет 22,7 млрд рублей, в том числе из бюджета Санкт-Петербурга - 1 млрд 666 млн рублей, из бюджета Российской Федерации - 61 млн рублей, из внебюджетных источников - 20 млрд 984 млн рублей", - говорится в сообщении.

В программе предусмотрено строительство новых объектов газоснабжения и газораспределительных сетей для подключения перспективных потребителей и обеспечения надежности поставок природного газа существующим потребителям.

"Документ имеет стратегическое значение для Петербурга. Наш город - лидер по потреблению природного газа среди регионов России, порядка 12 млрд кубометров в год. Мы реализуем проекты по модернизации газоснабжения и теплоснабжения, активно создаем инфраструктуру для газомоторного транспорта", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга.

По словам Беглова, до 2034 года планируется построить свыше 400 километров новых распределительных газопроводов, более 311 километров внутрипоселковых газопроводов и пять автомобильных газозаправочных станций.

Уровень газификации Петербурга - один из самых высоких в России, он составляет почти 96%. Газом обеспечены более 17 тысяч многоквартирных домов и свыше 29 тысяч индивидуальных жилых строений. Для укрепления надежности газоснабжения в городе реализуется проект по созданию закольцованной газораспределительной системы. Его завершение запланировано на 2026 год.