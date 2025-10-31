Эксперт Кадаков: авто на бывшем заводе GM будут собирать в партнерстве с компанией из КНР

По словам автоэксперта, скорее всего, на предприятии будет освоена крупноузловая сварка из 20-30 крупных комплектующих автомобиля, окраска и сборка

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Автомобили на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, будут собирать в партнерстве с китайской компанией. Такое мнение высказал ТАСС автоэксперт Максим Кадаков.

"Ну, во-первых, только китайский (бренд может производиться - прим. ТАСС), никакой другой. Это может быть любой новый, придуманный, известный бренд. Когда мы говорим о подобном производстве полного цикла, это вообще не значит, что автомобиль собирается с нуля, как на "Автовазе", - сказал он.

По его словам, скорее всего, на предприятии будет освоена крупноузловая сварка из 20-30 крупных комплектующих автомобиля, окраска и сборка.

В июле 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС сообщал, что серийное производство автомобилей на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге планируется перезапустить в 2026 году.

"Арт-Финанс" (материнская компания АГР) в январе приобрела бывший завод южнокорейского концерна Hyundai, переименованный в "Автомобильный завод "АГР". К "Арт-Финанс" перешли две производственные площадки, расположенные в Санкт-Петербурге: завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары (в прошлом завод GM).

Площадка GM была законсервирована в 2015 году после ухода американского концерна. В 2020 году ее выкупил Hyundai, который планировал выпускать там модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.