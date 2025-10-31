Эксперт Кадаков: корейские автобренды хотели бы вернуться в Россию

Однако пока для этого нет политических условий, считает автоэксперт

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Корейские автомобильные бренды очень хотели бы вернуться на российский рынок, но сейчас для этого нет политических условий. Такое мнение высказал ТАСС автоэксперт Максим Кадаков.

"Корейцы очень хотят вернуться, они по-прежнему на низком старте, но нет условий для этого именно политических. Они хотели бы, но не могут пока", - сказал он.

Эксперт отметил, что в условиях текущей геополитической реальности партнерство с Китаем на автомобильном рынке является для России безальтернативным.

"Другого партнерства (кроме китайского - прим. ТАСС) сейчас нет. Потому что при той геополитической обстановке, которая есть сейчас, очевидно, что из бывших партнеров - если мы говорим о странах Запада и того же Востока (Япония, Корея) - никто сейчас к нам не пойдет", - полагает Кадаков.