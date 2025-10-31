ЦБ аннулировал лицензию "Драйв клик банка"

Как сообщает регулятор, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Банк России аннулировал с 31 октября 2025 года лицензию на осуществление банковских операций дочерней организации "Сбербанка" - "Драйв клик банка". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Драйв клик банк" (ООО "Драйв клик банк", рег. № 2168, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В ЦБ также добавили, что в банк будет назначена ликвидационная комиссия.

"Драйв клик банк" является участником системы страхования вкладов.

О завершении деятельности банка

В августе в пресс-службе "Сбербанка" сообщалось, что компания приняла решение завершить деятельность "Драйв клик банка" в рамках объединения всего автокредитного бизнеса организации под единым брендом. Основной объем кредитного портфеля был переведен на баланс "Сбера" по договорам цессии, что составило свыше 370 тыс. договоров с клиентами.

Основная доля цессий пришлась на 2024-2025 годы, оставшуюся небольшую часть планировалось перевести в период ликвидации, а кредиты без согласий на уступку - в рамках заключительных процедур в начале 2026 года.

Остатки на текущих счетах клиентов банка можно было перевести на счета в других банках, в том числе через Систему быстрых платежей, однако после аннулирования лицензии "Драйв клик банка" перевод будет возможен только через Агентство по страхованию вкладов для сумм до 1,4 млн рублей (для сумм больше - через обращение в банк).