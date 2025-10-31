Торговля продукцией АПК между Россией и Китаем с начала года выросла на 15%

Министр сельского хозяйства Оксана Лут важность совместной работы по обеспечению прозрачных и беспрепятственных условий аграрной торговли и выстраиванию надежных цепочек поставок продукции АПК

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Дадонкин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объем взаимных поставок продукции АПК между Россией и Китаем в январе-сентябре 2025 года увеличился на 15%, сообщил Минсельхоз России по итогам переговоров министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Хань Цзюнем в ходе рабочего визита в Китай.

"Китай является важнейшим партнером России в сфере сельского хозяйства. За девять месяцев текущего года объем взаимных поставок продукции АПК между странами увеличился на 15%, в том числе экспорт отечественной продукции вырос на 10%. В основном наши производители поставляют в Китай подсолнечное и рапсовое масла, ракообразных и мороженую рыбу, мясо и другую продукцию", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров Лут подчеркнула важность совместной работы по обеспечению прозрачных и беспрепятственных условий аграрной торговли и выстраиванию надежных цепочек поставок продукции АПК. Для этого в том числе продолжается работа по открытию доступа для поставок в Китай более широкого спектра товаров животного и растительного происхождения, отметили в Минсельхозе РФ.

"Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении товарооборота и готовы существенно нарастить поставки продукции в КНР. Россия может предложить потребителям Китая широкий ассортимент товаров, пользующихся международным признанием. Наша продукция соответствует самым строгим стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Уверена, что она поможет диверсифицировать продовольственный рынок Китая и удовлетворить растущий потребительский спрос", - сказала Лут, чьи слова приводятся в сообщении.

Также она отметила хорошие перспективы у сотрудничества в областях селекции и генетики животных и растений, промышленных биотехнологий, усиления взаимодействия в цифровизации АПК, обмена опытом в сферах развития сельских территорий и восстановления и повышения плодородия почв и по другим направлениям.

Лут выразила уверенность, что совместные усилия в области научно-технического сотрудничества приведут к взаимовыгодным результатам и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, подчеркнули в министерстве.