В Кремле отметили эффективность грантовой поддержки от государства

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, большое число некоммерческих организаций перешло с западного финансирования на российское

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Система грантовой поддержки некоммерческого сектора от государства была создана как альтернатива западному финансированию. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество".

"Огромное число некоммерческих организаций перешло с западного финансирования на российское. Вообще, зачем сначала создавались эти грантовые конкурсы? Для того чтобы создать альтернативу западному финансированию. <...> То, что удалось гражданское общество перетащить с этой системы финансирования на систему финансирования через Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив, - это большое достижение, я вас с этим поздравляю. Это одна из гарантий устойчивости нашей внутриполитической системы", - сказал Новиков.

Он привел в пример ряд стран, где люди выходят на митинги, финансируемые через различные евроинституты: "Им [источники финансирования на Западе] говорят: "Если вы хотите и дальше получать [денежные средства], выходите на улицу, требуйте отставки правительства, а если вы не выйдете, мы всех вас отрезаем от финансирования". Они выходят, начинают протестовать, говорят: "Мы хотим дальше получать деньги". <...> Слава богу, у нас эта проблема сегодня решена", - отметил Новиков.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.