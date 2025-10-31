Казначейские кредиты на северный завоз увеличат до 30 млрд рублей в 2026 году

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что увеличение объема кредитов будет в три раза

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Решение об увеличении размера выделяемых казначейских кредитов на северный завоз до 30 млрд рублей в 2026 году принято. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"По итогам обсуждения, по информации министра финансов Российской Федерации, принято решение об увеличении объема казначейских кредитов на северный завоз в следующем году до 30 млрд рублей", - сказал он на заседании комиссии.

Чибис отметил, что увеличение объема казначейских кредитов будет в три раза - с 10 млрд рублей до 30 млрд рублей.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

