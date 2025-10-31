Туристическая зона "Долина бетеля" на Хайнане рассчитывает на приток туристов из РФ

Объект посетила делегация российских туроператоров, которые ознакомились с достопримечательностями

ХАЙКОУ /Китай/, 31 октября. /ТАСС/. Зона туризма "Долина бетеля" в южнокитайской провинции Хайнань рассчитывает на увеличение притока отдыхающих из России. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, недавно этот объект посетила делегация российских туроператоров, которые ознакомились с достопримечательностями, в том числе с нематериальным культурным наследием малых народных меньшинств Хайнаня - ли и мяо. Местные жители подарили гостям сувениры и, в соответствии с обычаями, исполнили приветственный танец.

Организаторы также предложили россиянам примерить традиционную одежду, подробнее ознакомиться с художественными выступлениями и музыкальным репертуаром. Члены делегации приняли участие в фотосессиях, посетили тематический выставочный зал, пообщались со старейшинами, получили базовое представление о технологиях изготовления парчи народности ли.

Как отмечается, гостям из России особенно понравилась окружающая природа и специфика тропического леса, где обитает множество экзотических птиц. Предполагается, что, по мере увеличения притока отдыхающих из России, многие из них захотят увидеть живописные места "Долины бетеля", ознакомиться с уникальным культурным наследием малых этносов. Для того чтобы лучше удовлетворить возрастающий спрос, местные власти и бизнес совместными усилиями постоянно содействуют улучшению инфраструктуры, создают новые и более индивидуализированные туристические продукты, повышают уровень обслуживания.

"Долина бетеля" создана в 1998 году, она находится на территории Баотин-ли-мяоского автономного уезда в южной части Хайнаня. Площадь этой туристической зоны, расположенной в природном заповеднике "Ганьшилин", рядом с курортным городом Санья, превышает 330 гектаров. Эти места в основном посещают отдыхающие, интересуется тропиками, нематериальным культурным наследием и самобытной автохтонной культурой острова.