Налогоплательщики Москвы в 2025 году перечислят в бюджет РФ около 6 трлн рублей

Руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова подчеркнула, что город сохраняет статус одного из крупнейших доноров федерального бюджета

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Столичные налогоплательщики по итогам 2025 года перечислят в федеральный бюджет порядка 6 трлн рублей налоговых доходов. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Министр пояснила, что в рамках масштабной налоговой реформы 2024 года все дополнительные доходы от увеличения ставок по налогу на прибыль и НДФЛ зачисляются в федеральный бюджет.

"Москва сохраняет статус одного из крупнейших доноров федерального бюджета, причем в текущем году вклад нашего города стал еще более весомым. <...> По итогам текущего 2025 года мы ожидаем, что московские налогоплательщики перечислят в федеральный бюджет порядка 6 трлн рублей налоговых доходов. А если добавить еще взносы в государственные внебюджетные фонды, то объем перечислений с территории города составит около 10 трлн рублей - это на 70% больше, чем объем городского бюджета Москвы", - сказала Зяббарова.

Она заключила, что поступления с территории Москвы на федеральный уровень имеют устойчивую экономическую основу.