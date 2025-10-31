Обновленную стратегию развития Арктики внесли в правительство

Проект рассчитан на период до 2050 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Проекты указов президента об утверждении новых редакций Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны на период до 2050 года внесены в правительство. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Очень важна работа, выполненная по решению президента, по обновлению основополагающих указов об утверждении Основ государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации уже на период до 2050 года. Проекты указов <…> в настоящий момент внесены [в правительство]", - сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".