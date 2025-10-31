В Казахстане заявили о выгоде участия в ЕАЭС даже при дорогом рубле

Советник казахстанского премьера по экономическим вопросам Алишер Кожасбаев отметил, что нахождение республики в едином экономическом пространстве с Россией "помогает, а не мешает"

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Укрепившийся курс рубля повлиял на рост инфляции в Казахстане, так как республика импортирует 40% продовольствия из России. При этом участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается выгодным, так как иначе импорт стал бы еще дороже, заявил советник премьер-министра Казахстана по экономическим вопросам Алишер Кожасбаев.

"Цены растут, это видно каждый день. Но есть и внешние факторы, которые напрямую влияют... Один из них - курс рубля. Около 40% продовольственных товаров мы импортируем из России, <...> а значит, наши цены на импорт из России растут, и это ежедневная потребляемая инфляция, которую каждый ощущает", - сказал он в интервью новостному порталу Tengrinews.

При этом Кожасбаев отметил, что нахождение Казахстана в едином экономическом пространстве с Россией "помогает, а не мешает". "Если бы между Казахстаном и Россией существовали таможенные пошлины, поверх уже нынешнего ослабления курса [тенге] цены выросли бы еще сильнее. А сейчас этих пошлин нет, и это сдерживающий фактор. Иначе ситуация была бы куда болезненнее для потребителей", - пояснил он.

Советник премьера добавил, что покупка продуктов в странах ЕАЭС означает, что Казахстану выгоднее, например, везти на юг страны товары из Киргизии, чем со своих северных окраин.

Кожасбаев сказал, что из-за укрепления рубля, которое не предусмотрели в Казахстане, принимаются срочные меры по стабилизации цен, включая мораторий на повышение цен на ЖКХ и топливо.

Рубль в Казахстане долгое время держался в соотношении примерно 1:5 к тенге, однако в 2025 году курс достигал 1:6,7. Официальный курс, установленный Нацбанком Казахстана на 31 октября - 6,58 тенге за 1 рубль.