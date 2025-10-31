Шохин рассказал о работе по замене SWIFT расчетами в цифровых валютах

Глава РСПП отметил, что идея создания цифровой валюты БРИКС пока не доведена до конца

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин © Александр Демьянчук/ ТАСС

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Ведется работа по замене традиционных инструментов, в том числе SWIFT, расчетами в цифровых валютах центральных банков. При этом обсуждавшаяся в 2024 году идея создания цифровой валюты стран БРИКС пока не доведена до конца, заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"В частности, во время председательствования России в БРИКС в прошлом году активно обсуждалась идея создания цифровой валюты стран - членов БРИКС, проект назывался BRICS Bridge. Он еще не доведен до конца. Но мы видим, что аналогичные проекты делают наши партнеры, в том числе Китайская Народная Республика. Идет замена традиционных инструментов, таких как SWIFT, работой в цифровых валютах центральных банков", - сказал Шохин.