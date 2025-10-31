В России прирост запасов платиноидов превысил 46 тонн в 2025 году

По данным Минприроды, а последние два года инвестировали в геологоразведку платиноидов 4,62 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прирост запасов платиноидов в России в 2025 году составил 46,131 тонн. Компании планируют вложить в геологоразведку платиноидов в этом году больше 3 млрд рублей, говорится в сообщении Минприроды РФ.

"В текущем году уже получено 46,131 тонны прироста запасов платиноидов. Из них свыше 19 тонн (платина и палладий) - за счет доразведки Томинского медного месторождения в Челябинской области. Интересно, что это первый случай в России постановки платиновых металлов из меднопорфировых месторождений на государственный баланс", - отметили в министерстве.

Там также добавили, что за последние два года в РФ инвестировано в геологоразведку платиноидов 4,62 млрд рублей, и в 2025 году компании планируют вложить еще 3,02 млрд рублей.

В Минприроды подчеркнули, что мировые запасы платиноидов составляют 66,6 тыс. тонн, из них почти четверть приходится на Россию. "Наша страна занимает второе место после ЮАР - это 15,76 тыс. тонн балансовых запасов. Второе место России занимает и по запасам самых распространенных платиновых металлов: платины и палладия", - напомнили в Минприроды.

О добыче платиноидов в РФ

В стране действует 168 лицензий на геологическое изучение с целью поисков и оценки, разведку и добычу платиноидов (в том числе в качестве попутного компонента), добавили в Минприроды. В разработку вовлечено 15 месторождений, но крупнейший центр добычи - Норильский район Красноярского края. "Здесь добывают свыше 99% платиноидов страны. Талнахское, Октябрьское и Норильск I (северная часть) разрабатываются, и к освоению готовятся Черногорское (ввод ожидается во втором квартале 2026 года), южная часть Норильск I (2030 год) и Масловское - здесь ГОК построят, согласно техническому проекту, до 2032 года", - рассказали в министерстве.

Остальная добыча металлов платиновой группы распределена между Мурманской и Свердловской областями, Хабаровским краем и Республикой Саха (Якутия). Вполне вероятно, что соотношение добычи между регионами страны в будущем несколько изменится, считают в министерстве.

Планируется, что в Амурской области до 2029 года введут в эксплуатацию ГОК на никелево-медно-сульфидном месторождении Кун-Манье, содержащем платиноиды. В Мурманской области до конца 2033 года начнется добыча на месторождении Федорова тундра, добавили в министерстве.