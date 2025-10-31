Шохин: ЦФА могут стать основой новой мировой финансовой системы

Это позволит выстроить новую гибкую доверенную мировую финансовую систему, считает глава РСПП

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Цифровые финансовые активы могут быть использованы российским бизнесом для привлечения финансирования, их привязка к реальным активам позволит создать независимую мировую финансовую систему. Об этом заявил на Веронском евразийском экономическом форуме глава РСПП Александр Шохин.

"В текущих условиях денежно-кредитной политики Центрального банка для бизнеса цифровые активы являются реальной возможностью привлечения финансирования. Кроме того, цифра и цифровая валюта становятся неотъемлемой частью международных расчетов. ЦФА, в частности, гибридные цифровые финансовые активы могут быть привязаны к финансовым и реальным активам", - сказал Шохин.

"Это позволит выстроить новую гибкую доверенную мировую финансовую систему, основанную на реальной стоимости и защищенной технологиями блокчейн", - указал он.

Например, по его словам, привязка может быть осуществлена к золоту и к другим драгоценным металлам. "И, возможно, к некоторым криптоактивам, а затем и к наиболее востребованным товарам коммодити, таким как нефть, зерно и ряд других", - добавил Шохин.

Для этого, как отметил глава РСПП, нужно обеспечить "интероперабельность платформ, соответствующих ЦФА, и внести необходимые изменения в законодательство". По его словам, сегодня и в России, и в Евразийском экономическом союзе активно внедряется инновационные решения в коммерческие процессы.