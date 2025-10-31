Шохин: ИИ внедрят не менее чем на 70% промпредприятий в России

Глава РСПП отметил, что одним из основных способов обеспечения технологической независимости является создание собственных инжиниринговых центров и активизация взаимодействия с научно-исследовательскими институтами и ведущими университетами страны

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект войдет в число обязательных технологических решений и будет применяться в России более чем на 70% промышленных предприятий. Об этом заявил на Веронском евразийском экономическом форуме глава РСПП Александр Шохин.

"Среди передовых инновационных компаний - ведущие компании - члены РСПП, их десятки. Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта в промышленности, энергетике и логистике. По прогнозам отраслевых аналитиков, искусственный интеллект перейдет в разряд обязательных технологических решений, которые будут использоваться более чем в 70% промышленных компаний", - сказал Шохин.

Он отметил, что одним из основных способов обеспечения технологической независимости является создание собственных инжиниринговых центров и активизация взаимодействия с научно-исследовательскими институтами и ведущими университетами страны, в том числе в рамках таких проектов, как передовые инженерные школы.

"За прошлый год объем российского IT-рынка превысил 3 трлн рублей", - добавил он.

Ежегодный опрос компаний - членов РСПП, как отметил Шохин, показал, что около 80% российских компаний уже работают на отечественном программном обеспечении. При необходимости ПО также приобретается в дружественных странах. "Хотя в ряде случаев и продолжает использоваться ПО недружественных стран", - добавил он.