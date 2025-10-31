В Хабаровске восстановят заброшенные корабли и цеха судоремонтного завода

На предприятии будут строить и ремонтировать суда для гражданских и военных нужд

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Недостроенные корабли и полузаброшенные цеха Хабаровского судоремонтного завода (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК) будут восстановлены. Об этом сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"На заводе есть недостроенные, брошенные корабли, полузаброшенные цеха. Все это нам предстоит восстановить", - написал он.

По словам Демешина, на базе ХСЗ появится кластер судостроения, на предприятии будут строить и ремонтировать суда для гражданских и военных нужд.

Губернатор лично встретился с сотрудниками завода. Он отметил, что права каждого работника будут восстановлены.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что до 70% работников предприятия могут быть сокращены из-за отсутствия объемов производства. Позже Демешин в своем телеграм-канале заявил, что руководство ХСЗ отменило свой приказ о сокращении штата, завод перейдет в собственность Хабаровского края.

Губернатор отметил, что уже ведутся переговоры с Тихоокеанским флотом, обсуждаются перспективы обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры.