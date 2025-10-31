Шохин предложил начать готовить систему налогообложения для самозанятых

Глава РСПП отметил, что система будет действовать после 2028 года

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что необходимо уже прорабатывать систему налогообложения для ИП и самозанятых, которая будет действовать после 2028 года, когда завершится текущий экспериментальный режим. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах XVIII Евразийского Веронского экономического форума, организованного при поддержке Фонда Росконгресс.

"Пора начинать готовить систему налогообложения для самозанятых и ИП. Она, наверно, должна быть единой для ИП и самозанятых. 2028 год не за горами, поэтому можно было бы иметь модель "2028 года плюс" и к ней потихонечку двигаться, не отменяя статуса самозанятых. Надо отдать должное правительству, оно четко стоит, что самозанятые до 2028 года просуществуют. Нам важно, чтобы для них было понимание, что с ними будет после 2028 года", - сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что сохранение до 2028 года текущего налогового режима для самозанятых является принципиальной позицией правительства. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года. Сейчас он применяется на территории всей страны.