Шохин ожидает снижения ключевой ставки в 2026 году по 0,5 п.п. в квартал

По мнению главы РСПП, ставка может опуститься до 16% в 2025 году

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 16% в 2025 году и по 0,5 процентного пункта (п.п.) в квартал в 2026 году. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах XVIII Веронского евразийского экономического форума, организованного при поддержке Фонда Росконгресс.

"Я думаю, половина процентного пункта будет до конца года. Это будет демонстрация того, что ЦБ продолжает цикл снижения. Полпроцентного пункта до конца этого года и по полпроцента в квартал - в следующем году", - сказал Шохин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о продолжении в 2026 году цикла снижения ставки. По ее словам, ЦБ исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера.