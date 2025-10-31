РСПП предложил порог по "упрощенке" в 30 млн рублей

При этом консенсусом может стать 20 млн, отметил глава союза Александр Шохин

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Порог доходов для организаций на упрощенной системе налогообложения (УСН) нужно снижать постепенно, на первом этапе его можно понизить до 30 млн рублей с нынешних 60 млн рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы сейчас дискуссию ведем по порогу в рамках УСН для уплаты НДС. Сейчас порог 60 млн рублей, предлагается 10 млн. Мы поддержали здесь малый и средний бизнес и считаем, что бороться с дроблением нужно, но нужно идти постепенно. Мы сейчас пытаемся на 30 млн сойтись с правительством на следующий год, нужно пошагаво идти и посмотреть, что будет. <…> У меня есть ощущение, что на 20 млн рублей сойдемся, но мы боремся за 30 млн рублей", - сказал он журналистам в кулуарах XVIII Евразийского Веронского экономического форума, организованного при поддержке Фонда Росконгресс.