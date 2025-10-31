Проведение научных работ по ремоторизации SSJ-100 запланировали на 2026 год

Минпромторг намерен предлагать правительству их финансировать за счет средств министерства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ в 2026 году планирует проведение научных и опытно-конструкторских работ для установки новых двигателей на самолет SSJ-100, будет предлагать правительству их финансировать за счет средств министерства. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах форума "Российский промышленник".

"У планера еще есть большой запас ресурсов, поэтому для нас сейчас важно провести работу научную и опытно-конструкторскую по ремоторизации для того, чтобы решить некоторые технические вопросы с такой pin-to-pin (поэлементной - прим. ТАСС) заменой. <…> Но тем не менее там есть часть работ, которые необходимо будет завершить. Думаю, что эти работы точно мы возьмем на себя. Будем финансировать с руки министерства. Будем, во всяком случае, такой путь предлагать руководству правительства. И в следующем году эту работу планируем провести", - сказал Алиханов.

Он отметил, что замена иностранных двигателей на SSJ-100 планируется через механизмы, связанные с лизинговыми компаниями.

"Если говорить про уже саму замену, то здесь, скорее, будет какой-то механизм, связанный либо с ГТЛК, либо с другими лизинговыми компаниями, с каким-то льготным финансированием для того, чтобы авиакомпании могли менять, ремоторизировать суперджеты предыдущей версии, которые летают на французских еще движках", - добавил министр.