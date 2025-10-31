Минпромторг увеличит финансирование на "раскатку" новых логистических маршрутов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Россия в 2026 году увеличит объем финансирования механизма на "раскатку" новых международных логистических маршрутов. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума "Российский промышленник".

"Да, в наступающем году предусматриваем увеличение объема финансирования. Это так называемая раскатка новых международных логистических маршрутов. Мы выбираем направления, которые интересны, в первую очередь, нашим экспортерам. Но и обратная загрузка, импорт нам тоже важен и нужен", - сказал он.

"И здесь я хочу отметить, что у нас есть ряд крупных игроков, которые инвестируют в том числе в африканский континент и будут обеспечивать нам как раз обратную загрузку. То есть, не только наш экспорт, но и обратный импорт в Российскую Федерацию. Поэтому география точно будет расширяться. Это очень важно. Могу гарантировать", - отметил Алиханов.

На финансирование экспортной субсидии для логистических компаний, которые могут получить господдержку на перевозку продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки в текущем году заложено 1,2 млрд рублей. В 2025 году в число стран, за перевозки в которые можно получить субсидию, вошли Никарагуа, Сенегал, Бразилия, Куба, ЮАР и Танзания.

