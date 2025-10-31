"М.Видео" планирует завершить процесс допэмиссии акций до конца года

Максимальный объем размещения составит 1,5 млрд акций

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "М.Видео" планирует завершить процесс дополнительной эмиссии акций по открытой подписке до конца 2025 года. Максимальный объем размещения составит 1,5 млрд обыкновенных акций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее совет директоров утвердил проспект эмиссии ценных бумаг по открытой подписке.

Фактический размер выпуска будет определен рынком в зависимости от цены и спроса.

Цена размещения, включая стоимость для акционеров с преимущественным правом покупки, будет утверждена советом директоров компании до начала размещения. Она будет определена в соответствии с законодательством и рыночной практикой.

Общая сумма размещения станет известна после завершения дополнительной эмиссии - она будет зависеть от цены одной акции, числа участников (текущих акционеров и новых инвесторов) и общего количества приобретённых акций, говорится в сообщении.

Ранее акционеры "М.Видео" одобрили проведение дополнительной эмиссии с максимально возможным объемом размещения до 1,5 млрд акций по открытой подписке.