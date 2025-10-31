В Думу внесли законопроект о ежеквартальной отчетности УК

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о введении обязательной ежеквартальной отчетности управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 161 Жилищного кодекса РФ, предусматривающие обязанность управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять собственникам помещений отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом.

Размещение отчетов предусматривается не только в Государственной информационной системе ЖКХ или региональных информационных системах, но и на официальных сайтах управляющих организаций, а также в общедоступных местах многоквартирных домов, включая доски объявлений во всех подъездах.

Как отмечают авторы инициативы, существующая практика годовой отчетности не обеспечивает должного уровня прозрачности и оперативного контроля со стороны собственников жилья. Информация о деятельности управляющих организаций размещается лишь в Государственной информационной системе ЖКХ или региональных информационных системах, что, по мнению авторов, ограничивает доступ к данным, особенно для граждан, не использующих цифровые технологии, и затрудняет своевременное выявление нарушений в работе управляющих компаний.